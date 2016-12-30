بعد إتفاق موسكو وأنقرة.. هل يغادر “حزب الله” سوريا؟

لم تسجل الساحة اللبنانية أي تطورات، حتى ليلة أمس الخميس، بعد ساعات من توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في سورية برعاية تركية روسية مشتركة، سوى إعلان رئيس المجلس السياسي لحزب الله، إبراهيم أمين السيد، أن قوات الحزب العاملة في سورية “ليست موجودة هناك بقرار تركي، أميركي أو سعودي، ولن تغادره بقرار تركي”.

وقال السيد بعد زيارة البطريرك الماروني بشارة الراعي في مقره في بكركي شمالي بيروت، مساء أمس الخميس، إن “بقاء قوات الحزب في سورية يأتي التزاما بالتعاون بيننا وبين الدولة السورية لمواجهة المشروع الإرهابي المنطلق من سورية إلى المنطقة”.

كما اعتبر رئيس المجلس السياسي أن “ما حصل في تحرير حلب يشكل خطوة في مسار هزيمة المشروع الإرهابي، وهذا مطلوب أن يستفيد الجميع منه لبناء الاستقرار والوحدة الوطنية، والتصدي لهذا المشروع وتداعياته هنا أو هناك على صعيد المجموعات والخلايا الإرهابية، التي من الممكن أن تصل إلى لبنان”. وربط السيد بين التصدي لـ”عبور الإرهاب إلى لبنان” وبين “المناخ السياسي وتعاون الأجهزة الأمنية”.

وكان لافتًا ما جاء على لسان وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو امس : “على كل الفصائل الأجنبية بما فيها “حزب الله” مغادرة سوريا”، ما يطرح سؤالاً إن كان لدى الحزب نيّة بمغادرة سوريا.