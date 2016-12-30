  لقاء “فتح” و”الشعبية” ثمّن إدانة مجلس الأمن للاستيطان

التقى عضو اللجنة المركزية لحركة “فتح” سمير الرفاعي وسفير دولة فلسطين في لبنان أشرف دبور أمس، نائب الأمين العام لـ”الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين” ماهر الطاهر في مقر السفارة، وجرى بحث الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، وآخر المستجدات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وأدانوا الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على شعبنا ومقدساته المسيحية والإسلامية.

وثمّن المجتمعون “القرار 2334 الصادر عن مجلس الأمن الدولي بإدانة الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية”، وأنّه “يؤكد على مرجعيات وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ويثبت رفض العالم للاستيطان باعتباره غير شرعي على كامل الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس الشرقية”.

ودعا المجتمعون “إلى توحيد الصف الوطني وتعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية واستعادة وحدة النظام السياسي الفلسطيني في إطار منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني”.