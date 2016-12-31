أي مدينة احرزت المرتبة الاولى لأفضل زينة ميلادية للعام 2016؟

احتلت مدينة طرابلس المرتبة الأولى في استفتاء “المؤسسة اللبنانية للإرسال” الإلكتروني حول “أفضل زينة ميلادية في لبنان للعام 2016”.

وحصدت صورة الشجرة والأجواء الميلادية التي حلت على أعياد نهاية العام التي نظمتها جمعية “أكيد فينا سوا” في معرض رشيد كرامي الدولي في طرابلس، على ما يناهز 19 ألف صوت في استفتاء تنافست فيه مع 33 مدينة لبنانية أخرى.

واعتبرت رئيسة الجمعية فيولات الصفدي إثر انتهاء التصويت ان “احراز طرابلس المرتبة الأولى لا يهدف إلى منافسة المدن اللبنانية الأخرى التي كل بدورها جسدت العيد هذا العام بأبهى حلله، ولكنه يأتي استكمالا لرسالة الجمعية من خلال مشروعها طرابلس مدينة الأعياد في إظهار الوجه الحقيقي والحضاري لهذه المدينة وللعيش المشترك فيها، خلافا للصورة التي انطبعت عنها في الأعوام القليلة الماضية والتي برهن عن رفضها الشارع الطرابلسي من خلال دعمه والزخم الذي حظي به المشروع”.

ورأت أن “ما يميز شجرة السلام والعيش المشترك أنها تنطلق من طرابلس وجذور الثقافة الطرابلسية”، موضحة “أن جذعها المخروطي الشكل صمم على شكل شراع السفن التي استقبلتها هذه المدينة الفينيقية عبر العصور ولا تزال من خلال مرفئها، فيما تعيد إضاءتها الثلاثية الأبعاد التذكير بإنارة المرفأ الذي يقود السفن إلى بر الأمان، وللفوانيس والنجوم الميلادية في داخلها رمزية لمفهوم الإنصهار والعيش المشترك في الوقت الذي يدل لونها الأبيض على الصفاء والسلام في مدينة تعبت من الحروب”.

واهدت هذا الفوز لطرابلس “التي تستحق كل إنجاز”.