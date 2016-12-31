الرئيس بري يستقبل رجل الاعمال اندي خواجة

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري ظهر اليوم في عين التينة رجل الاعمال الاميركي من اصل لبناني الدكتور اندي خواجة الذي حقق انجازاً مبتكراً على صعيد التجارة الالكترونية من خلال الشركة التي اسسها عام 2005 كبوابة للدفع الالكتروني والتي اصبحت تضم اكثر من 152 مليون عميل في 190 بلداً .