رئيس اتحاد بلديات قضاء صور : نتمنى ان يعود الاستقرار الاقتصادي الى لبنان بعدما بدأنا نلمس عودة للاستقرار السياسي

أمل رئيس اتحاد بلديات قضاء صور عبد المحسن الحسيني،في مؤتمر صحافي عقده في مقر الاتحاد في ان “يكون العام 2017 عام أمن واستقرار وسلام على لبنان وشعوب الدول العربية كافة”.

وهنأ اللبنانيين بالاعياد المجيدة ورأس السنة، متمنيا ان “يعود الاستقرار الاقتصادي الى لبنان بعدما بدأنا نلمس عودة للاستقرار السياسي والتي كانت أول مؤشراته تشكيل الحكومة ونيلها الثقة”.

وقال: “ما لمسناه في البيان الوزاري أنه قد لحظ القضايا والمطالب الشعبية الحيوية من أجل خدمة المواطنين الذين يأملون في تفعيل دور مؤسسات الدولة، لأن حاجات الناس هي الأولوية المطلوبة لإصلاح الأوضاع الإجتماعية والمعيشية”، وأضاف: “عسى أن تنطلق السنة الجديدة حاملة في طياتها تباشير الخير للبنانيين وواعدة لمستقبلهم ومستقبل شبابه الذي يحتاج الى فرص عمل كي يستمر ويكون مساهما في بناء وطنه الذي يحلم به”.

وشدد على دور البلديات في تعزيز التنمية في المدن والقرى في ظل غياب معظم الوزارات الخدماتية، مطالبا ب “اعطاء البلديات حقوقها المالية كي تستمر في القيام بدورها والافراج عن اموال الصندوق البلدي المستقل”، مشيدا ب “دور قسم التعاون الدولي في السفارة السويسرية الذي وقف الى جانب الاتحاد في العديد من المراحل ولا يزال من خلال تمويله للعديد من المشاريع الانمائية والحياتية، سيما تمويل انشاء وحدة ادارة والحد من مخاطر الكوارث التي وضعت اتحاد بلديات قضاء صور على الخارطة العالمية مع المنظمات التي تعنى بالكوارث والمخاطر نتيجة التجربة الفردية التي ادارت عمليات الاغاثة خلال عدوان تموز 2006”.

ونوه بدور سفير دولة سويسرا في لبنان فرنسوا باراس في هذا المجال، الذي “وقف الى جانبنا ليكون عندنا في صور المشروع الاول من نوعه على مساحة الوطن والذي اصبح على مشارف البدء بالمرحلة الثالثة”.

ووجه الحسيني تحية الى الرئيس نبيه بري “راعي مسيرة التنمية وحامل هموم المواطنين الذي وقف الى جانب المزارعين في مختلف الازمات التي واجهوها وكان الراعي الأول لكل الحلول التي وصلت اليها لا سيما ازمة تصدير الموز الى سوريا الشقيقة”.

وتمنى بصفته رئيس لتجمع مزارعي الجنوب من الرئيس السوري بشار الاسد والملك عبدالله الثاني ان “يفتحا الاسواق امام المنتوجات اللبنانية كي يستطيعوا تصدير انتاجهم الى باقي الدول العربية لاسيما الدول الخليجية”.