زيارة للرئيس عون في النصف الأول من كانون الثاني المقبل الى المملكة العربية السعودية

برز أمس توقيع رئيس الجمهورية ميشال عون مراسيم ترقية ضباط من مختلف الرتب في الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة والجمارك، كما وقع على مراسيم وضع ضباط على جدول الترقية خلال العام 2017

في سياق آخر، تجري ورشة الترتيبات اللوجستية لزيارة رئيس الجمهورية للمملكة العربية السعودية والتي تقرر القيام بها في النصف الاول من كانون الثاني المقبل.

وتتناول الترتيبات تحديد مواعيد لقاء الرئيس عون والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، والاجتماعات الموسٰعة بين الجانبين خصوصا وان وفدا وزاريا سيرافق الرئيس عون.