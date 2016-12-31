مهمات الدفاع المدني: إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق على الأراضي كافة

صدر عن المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات البيان الآتي: “تمكنت العناصر التابعة للمديرية العامة للدفاع المدني، خلال الساعات ال24 الماضية، من تنفيذ مهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق على الأراضي اللبنانية، وتوزَّعت على الشكل الآتي:

– إخماد حرائق :

– أعشاب : الكولا.

– منازل : زوق مصبح – الروضة -رشعين – الحازمية.

– سيارات :الهرمل.

– كهرباء : مولد في غبالة.

– مؤسسات : داخل كاراج في إهدن – داخل مطعم في الشويفات.

– نفايات : السبتية.

– مختلف : أعشاب وأشجار مثمرة في كل من : بافليه (صور)، راس مسقا (الكورة)، جبيل.

– نقل وإسعاف: (9) حالات طارئة.

-إغاثة وإنقاذ: إنقاذ مواطنين وسحب سيارات في عيون أرغش بسبب تراكم الثلوج.- إعادة فتح طريق (بعذران -عماطور) المقطوعة بسبب الإنهيارات الصخرية والأتربة.

تذكر المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين بضرورة الإتصال بغرفة عملياتها على رقم الطوارىء 125 لطلب المساعدة”.