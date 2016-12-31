هل يُكمل الطقس في 2017 ما بدأه في 2016؟

بدأ منخفض جوي اليوم التاثير على لبنان بطقس غير مستقر وبارد على ان يستمر في الأيام المقبلة بنسب متفاوتة من ناحية هطول الامطار والبرودة التي تختلف بين يوم وأخر ومنطقة وأخرى.

▪السبت ٣١ك١: غير مستقر مع امطار متفرقة غزيرة احياناً خصوصا صباحا فيما تتساقط الثلوج على 1200م وتتدنى تدريجيا لتلامس ال900م في بعض مناطق البقاع خصوصا ليل السبت – الأحد. وتخف حدة الأمطار بعد ظهر السبت والمساء ويتكون الجليد على 1200م-1300م.

▪الاحد ١ك٢: تضعف فعالية المنخفض، وطقس غائم جزئيا الى غائم أحيانا مع ارتفاع طفيف بالحرارة وبقاء البرودة في الأجواء، الأمطار تكون متفرقة خفيفة عموما مع انفراجات طويلة خلال النهار فيما تتساقط الثلوج على 1000م عند توفر التطول.

▪الاثنين 2ك٢: ترتفع فعالية المنخفض من جديد ويتحول الطقس الى غير مستقر وممطر بغزارة أحيانا فيما تتساقط الثلوج على 900م والبقاع وقد تلامس 800م 850م على شكل نفناف خصوصا شمال البلاد لليل الاثنين – الثلاثاء، ويتكون الجليد على 1200م-1300م.

▪️الثلاثاء 3ك٢: طقس غير مستقر وممطر صباحا فيما تتساقط الثلوج على 900م وتنحسر الأمطار تدريجيا خلال النهار ويبقى الطقس متقلب وبارد.

التراكمات الثلجية التقريبية حسب التحديثات الحديدة والتي تختلف من منطقة الى أخرى:

▪بحدود ال ٥ الى ١٠سم على ال ١٠٠٠م

▪بحدود ال ١٠ الى ١٥ سم على ال ١٢٥٠م

▪بحدود ال ٢٠ الى ٣٠ سم على ال ١٥٠٠م