“2016” سنة الرئيس ميشال عون… وتوجت بــ 87 صوتا لحكومة الرئيس سعد الحريري

الوقائع اللبنانية

تعدّ 2016 بحق سنة العماد ميشال عون في لبنان، ذلك أنه انتُخب فيها رئيساً للجمهورية بعد انتظار طال 26 سنة، بينما مددت خدمة العماد جان قهوجي سنة إضافية في قيادة الجيش.

كانون الثاني

4 – عملية لـ”حزب الله” ضد دورية إسرائيلية في مزارع شبعا.

10 – توقيف خالد زين الدين سيف الدين الملقب “أبو طلحة” العنصر الأساسي في تفجيري برج البراجنة.

14 – إطلاق الوزير السابق ميشال سماحة.

18 – الدكتور سمير جعجع يعلن دعم ترشيح العماد ميشال عون لرئاسة الجمهورية.

22 – الرئيس تمّام سلام يندد بالتدخل الإيراني في العالم العربي.

27 – اشتباكات بين “جبهة النصرة” وتنظيم “داعش” في جرود عرسال.

31 – مقتل عسكريين إثر غرق زورق عند شاطئ العريضة.

شباط

1 – إطلاق التشيكيين المخطوفين في البقاع.

3 – مقتل 6 عناصر من تنظيم “داعش” في عملية للجيش بجرود عرسال.

10 – مجلس الوزراء يوافق على تثبيت أجراء الدفاع المدني.

14 – الرئيس سعد الحريري يعود الى بيروت.

15 – كشف وثائق مزوّرة في ملف ترحيل النفايات الى روسيا.

19 – السعودية تعلن عن وقف مساعداتها للجيش وقوى الأمن.

21 – استقالة الوزير أشرف ريفي.

22 – توقيف القيادي في تنظيم “داعش” أحمد أمون.

23 – السعودية ودول خليجية تحظر على رعاياها السفر الى لبنان.

24 – الحكومة اليمنية تتهم “حزب الله” بدعم الحوثيين.

28 – قطع طرق استنكاراً لعرض شريط تهكمي عن السيد حسن نصرالله.

آذار

1 – تعيين العميد كميل ضاهر مديراً للمخابرات.

2 – دول مجلس التعاون الخليجي تقرر اعتبار “حزب الله” منظمة إرهابية.

6 – رئيس هيئة التفتيش المركزي القاضي جورج عواد يطلب إعفاءه من منصبه.

8 – المحكمة الدولية تبرئ قناة “الجديد”.

10 – عملية للجيش في جرود رأس بعلبك ضد تنظيم “داعش”.

11 – جامعة الدول العربية تصنّف “حزب الله” تنظيماً إرهابياً.

13 – كشف شبكة انترنت غير شرعية.

13 – مجلس الوزراء يقرّ حل المطامر لأزمة النفايات.

14 – البحرين تبعد لبنانيين لعلاقتهم بـ”حزب الله”.

20 – انتخاب انطوان اقليموس رئيساً للرابطة المارونية.

24 – زيارة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي – مون لبيروت.

28 – اشتباكات في مخيم عين الحلوة.

30 – الرئيس سعد الحريري يزور موسكو.

30 – كشف قضية فساد واختلاسات في قوى الأمن الداخلي.

نيسان

1 – الاعتداء على مكاتب صحيفة “الشرق الأوسط” في بيروت.

3 – كشف شبكة دعارة واتجار بالبشر في المعاملتين.

8 – الحكم على الوزير السابق ميشال سماحة بالسجن 13 سنة.

12 – اغتيال المسؤول في حركة “فتح” فتحي زيدان بصيدا.

15 – منظمة التعاون الاسلامي تتهم “حزب الله” وإيران بالإرهاب.

16 – زيارة الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند لبيروت.

21 – النائب وليد جنبلاط يعلن أنه سيقدم استقالته من مجلس النواب.

26 – انتخاب حنا غريب أميناً عاماً للحزب الشيوعي.

28 – مقتل القيادي في تنظيم “داعش” فايز شعلان في عملية للجيش بعرسال.

أيار

8 – بدء المرحلة الأولى من الانتخابات البلدية.

9 – البطريرك بشارة الراعي في فرنسا.

12 – “حزب الله” يعترض على تعاميم مصرف لبنان بالتزام الاجراءات الأميركية في حقه.

13 – مقتل القائد العسكري في “حزب الله” مصطفى بدر الدين بسوريا.

17 – زيارة الرئيس سعد الحريري لفرنسا.

18 – اقفال مطمر الناعمة.

19 – الأمم المتحدة تنفي دعوتها لبنان لتوطين اللاجئين.

22 – فوز أمل أبو زيد في الانتخابات النيابية الفرعية بجزين.

24 – مقتل الشاب حسين الحجيري في بعلبك.

29 – انتخاب ريمون صايغ نقيباً لأطباء لبنان.

30 – استقالة النائب روبير فاضل.

حزيران

2 – مقتل إرهابي في تنظيم “داعش” واعتقال آخرين في خربة داود بعكار.

7 – تفكيك جهاز تجسس في الباروك.

10 – كشف فضيحة غش في الامتحانات الرسمية.

12 – انفجار في مبنى بنك لبنان والمهجر بفردان.

14 – استقالة الوزير آلان حكيم.

17 – سقوط أكثر من 20 عنصراً لـ”حزب الله” في حلب.

20 – حزب الكتائب يقرر فصل الوزير سجعان قزي.

23 – اشتباكات بين “جبهة النصرة” وتنظيم “داعش” في جرود عرسال.

24 – السيد حسن نصرالله يعلن أن موازنة “حزب الله” تأتي من إيران.

27 – موجة تفجيرات انتحارية تضرب القاع وتودي بخمسة مواطنين.

تموز

1 – تفاهم مفاجئ بين حركة “أمل” و”التيار الوطني الحر” على ملف النفط والغاز.

11 – زيارة وزير الخارجية الفرنسي جان – مارك ايرولت لبيروت.

20 – المياومون يعتصمون في مؤسسة كهرباء لبنان.

21 – مقتل المطلوب نبيل سكاف الملقب “أبو مصعب” في حلب.

22 – محكمة الحزب القومي تبطل رئاسة أسعد حردان للحزب.

25 – إطلاق النائب السابق حسن يعقوب.

30 – تظاهرة للحراك المدني في بيروت.

آب

2 – انطلاق ثلاثية الحوار في عين التينة.

4 – اعتقال المسؤول في تنظيم “داعش” سامح بريدي ومقتل رفيقه طارق فليطي.

5 – انتخاب علي قانصو رئيساً للحزب السوري القومي الاجتماعي.

10 – المياومون يقطعون الاوتوستراد الساحلي في الكرنتينا.

11 – اعتصام مناصري حزب الكتائب أمام مكب برج حمود.

14 – السيد حسن نصرالله يعلن انفتاحه على موضوع رئاسة الحكومة.

16 – زيارة وزير الخارجية المصري سامح شكري لبيروت.

25 – الرئيس سعد الحريري في تركيا.

26 – الوزير جبران باسيل يشنّ هجوماً عنيفاً على الحكومة.

31 – انفجار عبوة ناسفة في منطقة كسارة.

أيلول

2 – القرار الاتهامي يؤكد تورط النظام السوري في تفجير المسجدين بطرابلس.

5 – تعليق جلسات الحوار في عين التينة.

6 – انفجار عبوة في مجدل عنجر.

8 – “حزب الله” و”التيار الوطني الحر” يقاطعان جلسة مجلس الوزراء.

11 – حزب الكتائب يعلق الاعتصام أمام مكب برج حمود.

19 – الرئيس تمّام سلام يلقي كلمة لبنان أمام الجمعية العمومية للأمم المتحدة.

20 – الادعاء على ميشال غبريال المر وعبد المنعم يوسف في ملف الانترنت غير الشرعي.

22 – اعتقال الفلسطيني عماد ياسين المعروف بـ”أمير داعش” في مخيم عين الحلوة.

29 – التمديد لقائد الجيش العماد جان قهوجي سنة إضافية.

تشرين الأول

4 – الرئيس سعد الحريري يزور موسكو.

6 – تعيين فؤاد أيوب رئيساً للجامعة اللبنانية.

6 – إسرائيل تعلن اعتقال خلية تعمل لحساب “حزب الله” في الغجر.

9 – مقتل مسؤول تنظيم “داعش” في عرسال حسين حمود العلي المعروف بـ”أبو بكر الرقاوي”.

16 – تظاهرة لـ”التيار الوطني الحر” على طريق قصر بعبدا.

18 – مجلس النواب يجدّد للجانه النيابية وهيئة مكتبه.

20 – الرئيس سعد الحريري يرشح العماد ميشال عون لرئاسة الجمهورية.

26 – توتر أمني واطلاق نار في الشريط الحدودي.

31 – انتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية.

تشرين الثاني

3 – تكليف الرئيس سعد الحريري تشكيل الحكومة.

8 – اندلاع حريق كبير في أحراج حريصا.

11 – كشف فضيحة اختلاس في الضمان الاجتماعي.

15 – توقيف كامل أمهز المتهم بتهريب هواتف خليوية.

17 – سجال بين الرئيسين ميشال عون ونبيه بري.

20 – فوز 4 أعضاء جدد في نقابة محامي بيروت.

25 – توقيف أمير تنظيم “داعش” في عرسال أحمد يوسف أمون و10 ارهابيين آخرين.

26 – انعقاد المؤتمر العام الثاني لـ”تيار المستقبل”.

كانون الأول

2 – زيارة وزير الخارجية الألماني فرانك – فالتر شتاينماير لبيروت.

5 – مقتل عسكري في اعتداء على حاجز للجيش في بقاعصفرين.

6 – لجنة الاتصالات تقر قانوناً موحداً للاعلام.

7 – اعتقال خلية ارهابية في بقاعصفرين.

8 – حريق كبير في مغارة الميلاد بقصر بعبدا.

13 – العاصفة “سوزي” تضرب لبنان.

16 – اقرار الهيئة الوطنية لحقوق الانسان.

18 – الرئيس سعد الحريري يشكل حكومة من 30 وزيراً.

21 – اشتباكات في مخيم عين الحلوة.

27 – حكومة الرئيس سعد الحريري نالت ثقة مجلس النواب بغالبية 87 صوتاً مقابل أربعة وامتناع واحد عن التصويت.