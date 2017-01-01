منخفض تركي يمطر في لبنان

وزّعت “مصلحة الأرصاد الجوية” نشرة الكطقس المسائية وجاء فيها أنّ “منخفضاً جوّياً مصحوب بكتل هوائية باردة نسبياً متمركز فوق غرب تركيا يؤثر على الحوض الشرقي للمتوسط، ما يؤدّي إلى طقس متقلب وماطر خلال الأيّام القادمة.

الإثنين: غائم جزئياً إلى غائم أحياناً مع رياح ناشطة ودون تعديل يُذكر على درجات الحرارة وتساقط أمطار متفرقة، تشتدّ غزارتها أحياناً اعتباراً من الظهر مع حدوث عواصف رعدية متفرقة، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1300 متر وما فوق ويتدنى مستوى تساقطها لتصل الى1100متر ليلاً.

الثلاثاء: غائم جزئياً إلى غائم أحياناً دون تعديل يذكر على درجات الحرارة وأمطار متفرقة أحياناً وثلوج على ارتفاع 1000 متر وما فوق، يتخلّلها انفراجات خاصة بعد الظهر.

الأربعاء: غائم جزئياً مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة وأمطار خفيفة ومتفرقة أحياناً كما تتساقط الثلوج بشكل خفيف على ارتفاع 1300 متر وما فوق.