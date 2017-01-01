هذا هو قاتل اللبنانيين في تركيا

نشرت الشرطة التركيّة صورة للمشتبه به الرئيسي في تنفيذ الهجوم الإرهابي على ملهى ليلي في اسطنبول. ولم تحدّد الشرطة هويّة المتّهم ولا أيّ معلومات عنه.

وكانت حصيلة ضحايا الإعتداء بلغت حتى الآن 39 قتيلاً، من بينهم ثلاثة لبنانيّين هم الياس وارديني، ريتا الشامي وهيكل مسلّم.

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