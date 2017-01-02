غدا مدارس…ام عطلة

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- اللواء“الجزيرة”: اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الروسي ونظيره الإيراني بشأن وقف إطلاق النار في سوريا
- اللواء“الميادين”: القوات العراقية تحرر 4 أمنيين اختطفهم داعش في سامراء في العراق.
- اللواء“الميادين”: الوضع حسم في سامراء والقوات الأمنية العراقية تجري مسحا أمنيا في محيط المكان
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- اللواءAFP: الشرطة الاسرائيلية تنتهي من استجواب نتانياهو بشبهة تلقي “هدايا خلافا للقانون”.
- اللواء“الميادين”: دوي انفجار في مخيم عين الحلوة ناجم عن قنبلة يدوية
- اللواءرئيس الوزراء الفرنسي: على روسيا احترام الهدنة في سوريا.
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