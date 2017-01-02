غدا مدارس…ام عطلة

أكد وزير التربية الوطنية والتعليم العالي مروان حمادة، ان لا صحة اطلاقا للمعلومات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي عن تمديد عطلة الأعياد”.

وقال: “ليس هناك أي مبرر لتمديد العطلة، وغدا سيكون يوم تدريس عادي”.

