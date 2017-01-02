ماذا قال جنبلاط عن المطار

رأى رئيس “اللقاء الديمقراطي” النائب وليد جنبلاط، في تغريدة على حسابة عبر “تويتر”، أنّه “أكثر من ضروري معالجة قضية تكاثر الطيور حول مدارج مطار بيروت قبل فوات الأوان”.