هكذا يستعد المطار لاستقبال الياس وريتا وهيكل

بدأت التحضيرات في مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت لاستقبال ضحايا وجرحى الاعتداء الارهابي الذي وقع على ملهى “رينا” في اسطنبول ليلة رأس السنة، ووصلت منذ قليل مختلف وسائل الاعلام لتغطية أحداث هذه الفاجعة، في وقت شُوهد عناصر “جهاز امن المطار” يحملون 3 أعلام لبنانية والتي ستلف نعوش: الياس ورديني، ريتا الشامي، هيكل مسلم.

وبحسب المعلومات الاولية فان الطائرة التي تقل الجرحى ستنطلق من مطار اسطنبول عند الساعة السادسة مساء، وستضم جميع الجرحى باستثناء بشرى الدويهي التي وبحسب قناة “الجديد” فإن وضعها الصحي جيد والأطباء طمأنوا ذويها أنه اذا استمرت الأمور على ما هي عليه ستتمكن من العودة للبنان بعد 20 يوماً.