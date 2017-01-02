وارديني حمى حبيبته من الموت ليستشهد

كتبت أخت الشهيد الياس وارديني، ميرنا خليل وارديني عبر صفحتها الخاصة على “فيسبوك” كيف مات أخوها واصفةً إياه بالبطل الذي رمى بنفسه أمام الرصاص ليحمي حبيبته: “خاف عا حبيبتو البطل الياس وارديني هجم المسلح برم وخباها بجسمو. رصاص طلعوا في يا توقبرني مش حرام البطل يموت …