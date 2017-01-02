وزير الشؤون الاجتماعية يعزي عائلتي الشامي ومسلم

قدم وزير الشؤون الاجتماعية بيار بو عاصي التعازي الى عائلة الشابة ريتا الشامي في منزلهم في السبتية، ناقلا تعازي “القوات اللبنانية” ورئيسها سمير جعجع، ومعرباً عن تضامنهم مع العائلة بعد هذا العمل الارهابي.

كذلك توجه بو عاصي الى كنيسة مار جرجس – اللويزة بعبدا لتقديم التعازي لعائلة هيكل مسلم، مؤكداً مساندته والقوات للعائلة. فيما قدم أمس التعازي لعائلة الشاب الياس ورديني في منزل ذويه في الاشرفية.

وتمنى وزير الشؤون الاجتماعية الشفاء العاجل للجرحى، وأمل تسهيل عملية وصول الجثامين والجرحى من اسطنبول الى لبنان.