التحكم المروري: حركة المرور كثيفة من الضبية باتجاه نهر الكلب

زينة أرزوني

التحكم المروري: حركة المرور كثيفة من الضبية باتجاه نهر الكلب وصولا الى ذوق مكايل بسبب اجراءات امنية في المحلة

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