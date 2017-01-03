«التغيير والاصلاح»:لخطة وطنية لمكافحة الإرهاب

أسف تكتل «التغيير والاصلاح» لوقوع ضحايا بريئة من اللبنانيبن وسواهم نتيجة العمل الارهابي الوحشي الذي ضرب ملهى ليلياً في اسطنبول».

وقال في بيان بعد اجتماعه الدوري الاسبوعي في الرابية برئاسة رئيس رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل، تلاه وزير العدل سليم جريصاتي: «نحن لا نتوسل جرما ارهابيا وآثاره على شعبنا المسالم كي نذكر بمواقفنا التي كانت ولا تزال تؤكد ان الارهاب يضرب حيث تطال يده، وان التصدي له لا يتم الا باستئصاله من اوكاره استباقياً وردعياً».

واكد «ضرورة اقرار خطة وطنية لمكافحة الارهاب ، ذلك ان من شأن هذه الخطة ان تزيد من العمل التنسيقي وفعاليته بين مختلف الاجهزة الامنية، وتدخل الوعي والتنبه وحسن الممارسة وردة الفعل عند اللبنانيين».

اضاف:بالنسبة للحكومة هناك شعور ايجابي بالنية والفعل، والبشائر تكمن في جدول اعمال جلسة الحكومة الاولى، لقد تحركت المياه الراكدة والملفات النائمة والمعالجة متوافرة بأجواء من التعاون البناء والتضامن الواجب وبعيدا عن التجاذب والتشنج والتموضع المهلك والذي حال ويحول دون اي انجاز».

واوضح ان التكتل تطرق الى ملف النفط المطروح على مجلس الوزراء، وموقف التيار والتكتل معروف جدا من هذا الملف من حيث اهميته لا بل اولويته، نحن على مشارف الانطلاقة العملية لهذا الملف الحيوي الذي لوزرائنا الدور الريادي فيه.

وبالنسبة لقانون الانتخابات قال: ان من رفع العدد من 108 الى 128 نائبا هو الذي انقلب على الطائف، ورئيس التكتل طرح ملفا من قلب الطائف ولم يخرج عليه.

اضاف: لقد حان الوقت ليحدد كل سياسي موقفه من القانون المنشود كما يقول رئيس التكتل، فنتقاطع جميعا لما فيه صحة التمثيل السياسي وفعاليته على ما ورد في الطائف، لا سيما ان هناك وجهات نظر متقاربة، اذاً نحن نوجه دعوى علنية للانتقال من مرحلة البحث الفكري الى دائرة الانجاز العملي، وورشتنا الداخلية جاهزة للتواصل والتفاعل وعلى الجميع حسم الخيارات الداخلية تمهيدا للتوافق العام، ويبقى مجلس النواب صاحب الاختصاص الدستوري لاقرار القانون الذي نأمل ان يحظى بأوسع مروحة توافق، ومن دون هدر المعيار الواحد وعدالة التمثيل وصحته وفعاليته، وهي طبعا مواصفات ميثاقية».