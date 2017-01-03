الحريري يُؤكّد على دمج النسبي والأكثري في قانون الإنتخاب: لن أدخل الإنتخابات إن لم يكن فيها «كوتا» نسائية

أكد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري أنه لن يدخل أي انتخابات إن لم يكن فيها كوتا نسائية، ولفت الى أنه كما وقف في مرحلة من المراحل ضد القانون الأرثوذكسي لأنه يقسّم اللبنانيين، فسيكون هذا هو موقفه في موضوع الكوتا النسائية. مجددا التأكيد على موقفه من النسبية، من خلال دمج النسبي والأكثري في قانون الانتخابات المقبل.

كلام الرئيس الحريري جاء خلال إستقباله بعد ظهر امس في مكتبه في السراي الحكومي وفدا من التحالف الوطني لدعم تحقيق المشاركة السياسية للنساء في حضور وزير الدولة لشؤون المرأة جان أوغاسبيان.

وأوضح الرئيس الحريري أنه كان حريصاً أن يتضمن البيان الوزاري جزءا كبيرا يعنى بشؤون المرأة. وقال: أنا شخص واقعي وأنتم تعملون منذ سنوات على مسألة حقوق المرأة، وأنا أرى أننا في لبنان تأخرنا بمراحل في هذا الموضوع. المرأة موجودة في المجتمع اللبناني، هي تعمل في قطاع المحاماة والهندسة وفي المدارس والجامعات والمستشفيات وكل المرافق. ولكن للأسف هي غير موجودة في التمثيل السياسي، بل حتى لدينا قوانين تظلم المرأة. أنا أرى أن المشكلة الأساسية في ذلك هي في ثقافة الأحزاب.

أضاف: أريد أن أؤكد لكم أنني أكثر المدافعين عن حقوق المرأة، وأنا سأعتمد هذه الأجندة حتى النهاية. ففي مجلس الوزراء هناك عدد كبير ممن هم ضد الكوتا النسائية، لكنني مستمر في المطالبة في هذه المسألة وأقولها بصراحة: لن أدخل أي انتخابات إن لم يكن فيها كوتا نسائية. وكما وقفت في مرحلة من المراحل ضد القانون الأرثوذكسي لأنه يقسّم اللبنانيين، وهذا هو موقفي في موضوع الكوتا النسائية. أما بخصوص نسبة الكوتا فسأتحاور عليها مع الجميع، علماً أن الرئيس نبيه بري يسير معي في هذا الموضوع حتى النهاية. الكوتا النسائية أساسية بعدما أثبتت الأحزاب تلكؤها في الضغط من أجل مشاركة المرأة في الحياة السياسية. وكما تعلمون في آخر انتخابات تيار «المستقبل»، هناك نساء نجحن في الانتخابات وكان ذلك أمرا جيدا بالنسبة لي، وبعد ذلك أمنّا كوتا الـ35% في المكتب السياسي، ونحن نفرض على كل القطاعات في التيار، أن تكون هناك كوتا نسائية تصل إلى 30%.

أما في موضوع قانون الانتخاب، اضاف الرئيس الحريري فلا بد أن تكون لكم مشاركة في صياغته، ويجب أن يتم التعاونَّ مع الوزير أوغاسبيان في هذا المجال. وللتذكير، فإنه في كثير من البلدان، فإن من يساهم مساهمة فعالة في موضوع حقوق المرأة هو وزير رجل، وليس من الضروري أن تكون امرأة. وأنا أقول بصراحة أنه عليكن أن تتعاونَّ أكثر مع بعضكن البعض لتحقيق النتائج المرجوة. اليوم أنا معكم حتى النهاية ، وإن عاد الأمر لي فإني مع كوتا تصل إلى 50%، لأني أرى أن وجود المرأة في بعض المرافق يجعل طبيعة النقاش تأخذ منحى آخر، ويتجه أكثر نحو المصلحة الوطنية.

وتابع: نحن في الحكومة بصدد تقديم عدد من مشاريع القوانين التي لها علاقة بالتحرش الجنسي ضد المرأة وغير ذلك، فإننا سنعمل خلال الفترة المقبلة لعرض عدد من هذه المشاريع في مجلس الوزراء وإحالتها فيما بعد إلى مجلس النواب بالتعاون مع الرئيس ميشال عون والرئيس نبيه بري لإقرارها.

أضاف: أما بالنسبة لمشروع قانون النسبية، فلا يظن أحد أنني ضده، فأنا كتيار مستقبل عابر للطوائف، ولكن لن أرضى بقانون يلغي التيار، لا أحد يلغي نفسه. من هنا أنا مع النسبية، ولكن مع دمج النسبي والأكثري، وهذا المشروع توافقنا عليه مع «القوات اللبنانية» و«الحزب التقدمي الاشتراكي»، والرئيس بري قدم مشروع قانون يساوي بين النسبي والاكثري، ونحن ندرسه بكل إيجابية.

وقال: هناك الكثير ممن يتحدثون بالنسبية، لكنني أتحدى أن يأتي أحد ويقول لنا كيف تتم الانتخابات على أساس النسبية أو مع دمج الأكثرية. إنها مسألة معقدة للغاية، ونحن علينا تثقيف مجتمعاتنا، لأن كثراً سيكونون غير ملميّن ولن يعرفوا كيف سيصوتوا. هناك عملية تثقيف وتوعية، ونحن كحكومة غير قادرين على ذلك اليوم. من هنا نحن مع القانون المختلط.

وتابع: إذاً نحن مع التمثيل الحقيقي والنسبية، ولكن لا بد أولا من تثقيف الناس بانتخاب المرأة، وأنا أرى أن هذا الأمر مستحيل من دون إقرار الكوتا. إن الأحزاب تعتمد كثيرا على المرأة في العديد من الأمور، ولكن حين يصل الأمر إلى ترشيحها لمنصب وزير أو نائب أو عضو مجلس بلدي أو مدير عام أو غير ذلك من المناصب عندها تختلف الأمور. هذه هي الثقافة التي نفتقدها، وأعتقد أننا اليوم وصلنا إلى النضج الكافي، سواء بالنسبة لبعض الأحزاب التي هي متحمسة للقيام بذلك أو بالنسبة لنا كحكومة ومجلس النواب، وأنتن والحمد لله اليوم متوحدات، لذلك أدعوكنَّ إلى أن تسرنَ قدماً ، وأنا أرى أن لكنَّ دورا كبيرا.

من جهتها قدمت الوزيرة السابقة وفاء الضيقة حمزة بإسم التحالف إلى الرئيس الحريري ورقة مطلبية موحدة باسم الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية حول مشاركة المرأة في الحياة السياسية اللبنانية.

أما الوزير أوغاسبيان: فأوضح أننا أنجزنا تحضير مشاريع قوانين من شأنها حماية النساء كمشروع قانون تجريم التحرش الجنسي، إضافة إلى ملاحقة سير مشاريع القوانين أو تعديل القوانين المجحفة بحق المرأة والتي سبق التقدم بها الى مجلس النواب بالتعاون مع سائر الكتل النيابية، آملاً من الجمعيات والهيئات العامة الاستمرار في العمل من أجل إقرار كوتا نسائية في قانون الانتخاب والمساندة من خلال الحملات الاعلامية لتوعية المجتمع على أهمية المشاركة السياسية للمرأة والضغط على الكتل النيابية لتبني المطلب فعليا.

ولفت الى ان الخطة الوطنية للنهوض بأوضاع المرأة والاستراتيجية الوطنية لشؤون المرأة بالإضافة الى التوصيات الدولية ذات الصلة ستكون على ثلاثة مستويات: تنزيه القوانين من التمييز ضد المرأة، بناء ثقافة المساواة من خلال الإعلام والتعليم بالشراكة مع المجتمع المدني، تمكين النساء وبناء قدراتهن الذاتية.

السفير التركي

واستقبل الرئيس الحريري السفير التركي كاغاتاي ارجيس الذي قال انني أقدم تعازيّ القلبية الحارة للبنان وللشعب اللبناني ولعائلات وأصدقاء ومحبي المواطنين اللبنانيين الثلاثة الذين فقدوا حياتهم في الاعتداء الدنيء في الملهى الليلي ليلة رأس السنة، وإن الارهاب أظهر مجددا وجهه الاسود مستهدفا المدنيين.

أضاف: أن وجعنا كبير جدا ولكن تركيا مصممة على محاربة الإرهاب، وأنا أعتقد أنه في هذه اللحظة نحن بحاجة الى الافعال أكثر من الأقوال والى تعاون دولي حقيقي ومخلص لمكافحة الارهاب.

واوضح السفير التركي انه سلم الرئيس الحريري رسالتين من رئيس الحكومة التركية بن علي يلدريم، الاولى تتعلق بتقديم التهنئة بتشكيل الحكومة، والثانية تتعلق بموضوع الاعتداء الارهابي في اسطنبول وتبادلنا كذلك الافكار حول الوضع الراهن لا سيما الاوضاع في سوريا والعراق والمنطقة، إضافة الى البحث في العلاقات الثنائية، وكما جاء في رسالة رئيس الوزراء التركي أيضا وتركيا جاهزة لمزيد من توثيق وتفعيل التعاون في المجالات كافة وهي تقف الى جانب لبنان وسنواصل ونبذل المزيد من الجهود لدعم لبنان.

وزار السفير التركي لاحقاً رئيس كتلة «المستقبل» النيابية الرئيس فؤاد السنيورة.

كما التقى الرئيس الحريري وزير الاقتصاد رائد خوري في حضور رئيس مجلس ادارة «سيدرز بنك» فادي عسلي والسيد نادر الحريري وجرى خلال اللقاء عرض للأوضاع الاقتصادية في البلاد.

واستقبل ايضاً سفير دولة الامارات العربية المتحدة حمد الشامسي.

ومن زوار السراي رجل الاعمال اللبناني المقيم في الولايات المتحدة أندي خواجة.