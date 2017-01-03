الخطيب زار دريان: نحتاج الى تعميم خطابه الوطني الجامع رئيس الجمهورية عازم على اجراء الانتخابات في موعدها

استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، في دار الفتوى، وزير البيئة طارق الخطيب الذي قال بعد اللقاء: “تشرفنا بلقاء صاحب السماحة الحاكم العادل، وكلنا نعرف ان العدل أساس الملك، وسماحته رجل اعتدال وصاحب خطاب وطني جامع، ونحن في حاجة الى تعميم هذا الاسلوب من الخطاب لاجل حماية الوحدة الوطنية والوحدة الإسلامية”.

وردا على سؤال قال: “هناك وفاق عام في البلد، وان شاء الله الانطلاقة تكون زاخرة بالأعمال الإيجابية في دائرة التفاهمات الوطنية التي ستكون واسعة وتتعزز بخطاب وطني سليم وبأعمال سترضي الشعب اللبناني”.

سئل: هل تتوقع اجراء الانتخابات في وقتها؟

أجاب: “هناك عزم من فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على اجراء الانتخابات في وقتها”.

والتقى المفتي دريان عضو المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى بشار شبارو وعضو المجلس الاداري لاوقاف بيروت المحامي حسن كشلي وبحث معهما الاوضاع العامة.

وتسلم مفتي الجمهورية من القاضي سجيع الاعور كتابه عن “الاحوال الشخصية عند المسلمين والمسيحيين”، المتعلقة بالزواج وبطلان الزواج والطلاق والوصية والميراث.