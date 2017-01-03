الرئيس عون يبدأ زيارته الاولى للخارج منذ انتخابه والبداية للمملكة العربية السعودية

كشفت اوساط وزارية لصحيفة ” النهار” ان الرئيس ميشال عون سيطلع مجلس الوزراء على اكتمال الاستعدادات لقيامه بزيارته الاولى للخارج منذ انتخابه في زيارة للمملكة العربية السعودية الاثنين والثلاثاء المقبلين في التاسع والعاشر من كانون الثاني ويزور بعدها فورا قطر.

وسيرافق الرئيس وفد وزاري واسع يضم الوزراء مروان حمادة ونهاد المشنوق وعلي حسن خليل وجبران باسيل وملحم رياشي ورائد خوري.

في هذا السياق، علمت صحيفة “الحياة” من مصادر رسمية أن عون سيزور القاهرة لعقد محادثات رسمية رئاسية بعد زيارته المملكة العربية السعودية وقطر.