القائم بالأعمال السعودي بالإنابة زار تلفزيون لبنان

زار القائم بالأعمال بالإنابة لدى سفارة المملكة العربية السعودية المستشار وليد بن عبد الله بخاري، اليوم، مبنى “تلفزيون لبنان” الرسمي في بيروت، يرافقه السكرتير الأول في السفارة ماجد أبا العلا ومدير قسم الشؤون الإعلامية غسان اسكندراني ومدير مكتب وكالة الأنباء السعودية في بيروت حسن العنزي.

والتقى بخاري خلال الزيارة مدير الأخبار والبرامج السياسية في “تلفزيون لبنان” صائب دياب، وتم عرض أوجه التعاون الإعلامي بين البلدين ومجالات تطويرها.

وجال بخاري في أقسام مديرية الأخبار والبرامج السياسية تفقد استديوات الأخبار واطلع على التجهيزات الفنية.