4/1/1980:

إحياء محاولة عقد القمة

الروحية والخلاف مكانها

عشية العام الجديد استؤنف الحديث مجدداً عن القمة الروحية، وبدأت اتصالات على مستويات رفيعة، بين رؤساء الطوائف من أجل الإسراع في عقد هذه القمة، لتكون بمثابة تمهيد للوفاق الوطني. وقد جرى بعد ظهر أمس لقاءٌ في منزل الدكتور بطرس ديب رئيس الجامعة اللبنانية وحضره ممثلون عن مختلف الطوائف، واعتبر بأنه خطوة تمهيدية لمساعي: القمة الروحية التي استؤنفت خلال الأيام القليلة الماضية، حيث جرت سلسلة لقاءات صامتة بين عدد من رجال الدين لهذا الغرض.

4/1/1992:

الفلسطينيون سيناقشون بشكل

منفصل مع الإسرائيليين

صرّح نبيل شعث المستشار السياسي لياسر عرفات في القاهرة ان الفلسطينيين سيناقشون في شكل منفصل مع الإسرائيليين في مفاوضات واشنطن المسائل المتعلقة بالاراضي المحتلة، اما المسائل الاجرائية فسيناقشونها في إطار الوفد الأردني الفلسطيني، وذكر شعث ان الوفد الأردني الفلسطيني المشترك سيتفاوض مع الوفد الإسرائيلي في القضايا الاجرائية لدى استئناف المفاوضات الثنائية في السابع من كانون الثاني. اما ما يتعلق بقضايا تخص المسار الفلسطيني مثل المستوطنات والحكم الانتقالي في الأراضي المحتلة فهذا شأن فلسطيني.

4/1/2002:

عرفات: خيارنا الإستراتيجي

صمودنا كمسيحيين ومسلمين

قال رئيس السلطة الفلسطينية ياسر عرفات أن رئيس الحكومة الإسرائيلية ما زال يصعّد عمله العسكري ويشدد الحصار الاقتصادي والتمويني والطبي رغم المفاوضات والتفاهمات التي جرت وما زال يُصادر اموالنا من الضرائب، وأن خيارنا الاستراتيجي هو صمودنا كمسيحيين ومسلمين، ونحن كما اعلنا في القمة العربية بأننا ملتزمون بالسلام ونرفض بالتالي أي محاولة لتركيع الشعب الفلسطيني أو الضغط عليه والمساس بالمقدسات الدينية، مؤكداً ان وقف إطلاق النار ليس رضوخاً لشروط إسرائيل.