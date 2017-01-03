تنديد بالإرهاب :لا يفرّق بين مسلم ومسيحي

توالت الاستنكارات المندِّدة بالاعتداء الإرهابي الذي استهدف ملهى «لارينا» في مدينة اسطنبول التركية، بُعيد منتصف ليل رأس السنة وسقوط العديد من الضحايا، بينهم ثلاثة لبنانيين وعدد من الجرحى.

وشدّدت الكلمات والبيانات على ضرورة الوقوف في وجه الإرهاب ومقاومته، مؤكدة أنّ لا دين ولا وطن للإرهاب، وحيّت الأجهزة الأمنية اللبنانية التي جهودها في حماية الوطن، معزية اهالي الضحايا.

{ وللمناسبة، وقف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، عند الثالثة من بعد ظهر امس، دقيقة صمت حدادا على ارواح الضحايا اللبنانيين الثلاثة، وذلك خلال استقباله وفدا من الانتشار اللبناني زاره في قصر بعبدا.

وردا على مداخلة قال الرئيس عون: «نحن نعطي قيمة للانسان، لان كل تربيتنا ومعتقداتنا مبنية على الانسان الذي يتمتع بالفضائل والاخلاق مما يفرض التضامن في الايام الصعبة، اننا نتضامن مع الدول ونستنكر الاعمال الارهابية فيها، فكيف بالحري مع مواطنينا، وما حصل امس في المطار لدى وصول الجثامين والجرحى، يؤكد تضامن جميع اللبنانيين على وحدتهم التي لم تتأثر على الرغم مما يحيط بنا من ويلات».

{ وأصدر رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري مذكرة تحمل الرقم 1/2017 تقضي بإعلان الحداد العام لساعة واحدة من الثانية من بعد ظهر أمس وحتى الثالثة عصرا»، ونصت المذكرة على «ان تعدل البرامج العادية في محطات الاذاعة والتلفزيون في هذه المدة (ساعة واحدة) بما يتناسب مع هذه الفاجعة الاليمة، على ان يقف اللبنانيون مدة خمس دقائق عند الساعة الثالثة عصرا حيثما وجدوا، استنكارا لهذه الجريمة النكراء وتعبيرا لبنانيا ووطنيا شاملا ضد الارهاب والارهابيين وتضامنا مع عائلات الشهداء الابرار والجرحى وعائلاتهم».

{ كما دان رئيس «الحزب الديمقراطي اللبناني» وزير المهجرين طلال أرسلان، في بيان الاعتداء، واعتبرها «مخالفة للأديان والعقائد، حيث نضعها في مصاف الأفعال الإجرامية والوحشية، لذا يجب التعاون والتنسيق بين مختلف الدول المحبة للسلام لمحاربة هذه الآفة واقتلاعها من جذورها».

{ وأكد وزير الاشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس أن «كل الاجهزة المعنية تعاونت بشكل كامل وتام لا سيما تجاوب رئيس مجلس إدارة شركة طيران الشرق الأوسط من خلال وضع طائرة بتصرف الوزارة لنقل الأهل واللجنة الطبية».

{ وغرّد النائب سمير الجسر عبر «تويتر» معلّقا بالقول: «انها حرب واحدة في كل الاماكن، ومواجهتها لا تكون الا بارادة جماعية صلبة وموحدة، ارادة تكون على حجم الكارثة التي نعيش فصولها تباعا»، وشكر «الدولة اللبنانية رئيسا وحكومة التي سارعت الى اتخاذ التدابير اللازمة للوقوف على مصير اللبنايين في تركيا ومتابعة احوالهم».

{ وعلّق رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع على تحرك الدولة تجاه اللبنانيين في تركيا بالقول: «ان ما رأيناه من تحرك سريع وفعال للدولة اللبنانية على المستويات كافة وبمجمل مؤسساتها وإداراتها في مواجهة ما أصاب اللبنانيين في اسطنبول هو ما كنا ننتظره منذ زمن بعيد، حيث انها المرة الأولى التي نشعر فيها بأننا نعيش في ظل دولة تعتبر نفسها معنية ومسؤولة عن كل مواطن لبناني أينما وجد أكان في لبنان أو في أي بقعة في هذا العالم، وتتحمل مسؤولياتها كاملة عند الضرورة، الأمر الذي من شأنه أن يعيد الثقة إلى قلوب اللبنانيين بإمكان قيام دولة فعلية في لبنان ترعى شؤونهم وشجونهم».

{ كما عقّب نائب رئيس مجلس الوزراء السابق سمير مقبل قائلا: «ان لبنان بفضل جيشه وقواه الامنية ووعي ابنائه استطاع ان يفشل العديد من مخططات الارهابيين وتفكيك خلاياهم الواحدة تلو الاخرى ولا يزال يتصدى لهذا الارهاب عند الحدود وفي الداخل.. حمى الله لبنان وابناءه من كل شر وعزز صمود جيشه وقواه الامنية للاستمرار في الحفاظ على الامن والاستقرار».

{ ورأى النائب نديم الجميل خلال وداع الضحية الياس خليل ورديني في الاشرفية، أن «الارهاب لا لون له ولا هوية، ولأن الاشرفية التي تحب الحياة، تدفع في كل مرة ضريبة الدم وتخسر خيرة شبابها في أعمال إجرامية مدانة».

{ واستنكر الوزير السابق اللواء اشرف ريفي «العمل الارهابي الجبان واعلن تضامنه «مع تركيا دولة وشعبا، ونرى انها مستهدفة من الارهاب عينه الذي يسعى الى تشويه صورة امتنا وضرب مجتمعاتنا».

وختم ريفي: «ان الخطر يتربص بنا جميعا، لذلك ندعو المجتمع الدولي والدول العربية والاسلامية الى مد اليد لتركيا وتوحيد الجهود في مواجهة هذا الارهاب الذي لا دين ولا حدود له.

{ وأعلن رئيس المكتب السياسي للجماعة الاسلامية في لبنان النائب السابق أسعد هرموش في تصريح: «استنكارنا الشديد و إدانتنا للجريمة المروعة التي تشكل إعتداء على الإنسانية جمعاء، لأن من قتل النفس البريئة، كمن قتل الناس جميعا».

{ ودعا العلامة السيد علي فضل الله، في بيان إلى «مواجهة الجهات التي تقف وراء التفجيرات الوحشية وتسعى إلى نشر الفوضى، بخطة ثقافية تربوية شاملة»، مؤكدا «الحاجة الى ايجاد وسائل عملية تحمي الأبرياء».

{ وقدّم رئيس أساقفة بيروت للموارنة المطران بولس مطر التعازي بإسم البطريرك الماروني الكاردينال بشارة بطرس الراعي وبإسمه، الى ذوي الضحايا.

وزار المطران مطر أشقاء المرحوم الياس ورديني وأقاربه في كنيسة سيدة الانتقال للروم الارثوذكس في الاشرفية، ووالدي المرحوم هيكل مسلم وأشقاءه واقاربه في كنيسة مار جرجس في اللويزة – بعبدا، كما اتصل بعائلة المرحومة ريتا الشامي معزيا.

{ وأصدر الأمين العام لحركة «النضال اللبناني العربي» النائب السابق فيصل الداود بيانا أدان فيه الإرهاب في العالم، «وكان آخر مجازره في إسطنبول، حيث اللبناني أينما حل هو الضحية».

{ كما تقدّم المكتب السياسي لـ«التيار المستقل»، خلال اجتماعه في بعبدا، برئاسة اللواء عصام ابو جمرة، بالتعزية الحارة من اهالي الضحايا، وتمنوا للجرحى الشفاء.

{ واستنكر المكتب السياسي لحزب «الاتحاد» في بيان «الجريمة، ورأى «أن من قام بهذا العمل الجبان لا يمت إلى الإسلام بصلة وأن هذا العمل يأتي ضمن مسلسل لنشر الفوضى التي وعدتنا بها الإدارة الأميركية».

{ وأشاد رئيس «مجلس الأعمال اللبناني الهولندي» محمّد خالد سنو «بالتضامن والتعاون بين جميع المسؤولين الذين عملوا باندفاع لتأمين كل الاحتياجات المطلوبة لنقل الضحايا ومعالجة الجرحى، وأن موقف رؤساء الجمهورية والحكومة، والنواب والوزراء الذين هبوا يداً واحدة للمساعدة والاهتمام، كان مصدر ارتياح وتقدير من جميع اللبنانيين».

{ ونوّهت قيادة «حزب شبيبة لبنان العربي» برئاسة أمينها العام نديم الشمالي في بيان بـ«نشاط العهد الجديد ممثلا بالرئيس ميشال عون والرئيس سعد الدين الحريري فيما يتعلق بنقل ضحايا التفجير الإرهابي المدان في تركيا».

{ وأكد رئيس حزب «الوفاق الوطني» بلال تقي الدين، في بيان ان «يد الارهاب الآثمة لا تفرق بين مسلم ومسيحي، وان الارهاب لا دين له ولا وطن».

{ كذلك، اعتبرت منظمة الشباب والرياضة في حزب «الوطنيين الاحرار» ومكتب الشباب والرياضة في «مؤسسة الرئيس كميل شمعون»، في بيان، «إن هذا الاعتداء ليلة رأس السنة يثبت مرة جديدة أن الإرهاب لا حدود له ولا لون ولا ديانات».