جنبلاط: النفط وليمة جهزت مسبقا

غرّد رئيس الحزب الاشتراكي النائب وليد جنبلاط عبر حسابه على “تويتر” منتقداً طريقة بند النفط والغاز الذي ستناقشه الحكومة في جلستها غداً.

وقال جنبلاط: “أول بند للبحث غداً في جلسة مجلس الوزراء وقد وزع على عجل هو بند النفط والغاز “، وتابع: “وكأن كل الامور محلولة للمصادقة على المراسيم، الامر أشبه بوليمة جهّزت مسبقاً في الكواليس كي يجري أكلها غداً”.

واضاف: “ليس هناك شركة وطنية ولا صندوق سيادي ولا قيمة اساسا للهيئة الوطنية، الوزير أياً كان لونه يمتلك كل صلاحيات توزيع المناطق والتلزيم ولدى الوزارة صندوق خاص “.

وأرفق جنبلاط تغريداته بصورة مجموعة أشخاص يجلسون حول مائدة.