لقاء لبناني فلسطيني في صيدا لتعزيز الامن في مخيم عين الحلوة

لقاء لبنانيا فلسطينيا عقد في ثكنة محمد زغيب العسكرية في صيدا شارك فيه مدير فرع مخابرات الجيش في الجنوب العميد الركن خضر حمود ووفد من القوى الاسلامية الفلسطينية ضم ممثلين عن “عصبة الانصار” و”الحركة الاسلامية المجاهدة”.

وتم خلال اللقاء البحث في الوضع الامني داخل مخيم عين الحلوة ولا سيما بعد الاحداث الامنية الاخيرة، وضرورة تعزيز الامن فيه وتحصينه.

وكان حمود قد التقى في وقت سابق وفد اللجنة الامنية الفلسطينية العليا برئاسة قائد الامن الوطني الفلسطيني اللواء صبحي ابو عرب وعرض معه الوضع الامني داخل المخيم.