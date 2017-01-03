ما الذي أنقذ فرنسوا من الموت في اسطنبول؟

كُتبت له حياة جديدة. تستحقّ هذه العبارة أن تقال في حالة فرنسوا أسمر. هو نجا من الموت بأعجوبة فعلاً بعد أن أصابت الرصاصة التي أطلقها الإرهابي جيب سترته، حيث كان يضع جواز سفره اللبناني، فتمزّق ومنع الرصاصة من اختراق جسده وقتله.

عاد فرنسوا أسمر الى بيروت مساء أمس، على متن الطائرة التي خصّصتها الحكومة اللبنانيّة لنقل الجثامين والجرحى وبعض الأهالي، بالإضافة الى فريق طبّي. وانتقل، مع الجرحى الآخرين، الى المستشفى لاستكمال العلاج الذي لن يكون طويلاً ليعود بعدها الى حياته الطبيعيّة التي لا بدّ أن تتغيّر، بعد تلك الليلة المأسويّة في اسطنبول.

هو يعاني من ألمٍ شديد لا يمنعه من أن يروي بألم ما حصل في تلك الليلة. روى كيف راح الجاني يطلق النار عشوائيّاً، وكان يدخل ثمّ يخرج من الملهى، ويعمل على تحريك أجساد الضحايا للتأكّد من موتهم.

وإذا كان لبنان يفتخر بأمنه المستتبّ في الأعياد وفي كلّ الأيّام، وسط جوارٍ مشتعل بالانفجارات والحروب والاعتداءات، فإنّ ذلك يشكّل رسالة مباشرة للرعايا الخليجيّين المدعوّين الى العودة الى لبنان بعد انقطاع.

وإذا كان البعض في لبنان يخجل بجواز سفره اللبناني ويبدي استعداداً للتخلّي عنه للحصول على جواز سفرٍ آخر، فإنّ العبرة تأتيهم من حادثة اسطنبول الأليمة. لقد نجا فرنسوا بسبب جواز سفره اللبناني. بارقة أمل صغيرة وسط هذا المشهد المعتم.

المصدر: MTV