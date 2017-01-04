الحريري: الحكومة جاهزة لدعم المشاريع الحيوية لبيروت

شدّد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري على “ضرورة قيام المجلس البلدي لمدينة بيروت بتسريع الخطى لانجاز المشاريع الملحة التي تحتاجها العاصمة بيروت، ولا سيما الكهرباء والنفايات والصرف الصحي”، ودعا لدى استقباله في السراي الحكومي أعضاء المجلس البلدي لمدينة بيروت برئاسة المهندس جمال عيتاني، إلى “العمل معا يداً واحدة لتفعيل العمل البلدي”.

وأكد الحريري أن “جهوزية الحكومة لدراسة ودعم الخطوات والمشاريع الأساسية والحيوية التي تتطلب موافقة مجلس الوزراء لكي توضع موضع التنفيذ في أقرب وقت ممكن”.

وبعد اللقاء قال عيتاني: “طموحنا كبير وتحدثنا معه عن عدد من المشاريع المحددة ومشاريع أطلقناها، وهي قرابة ثمانية تتعلق بالبنى التحتية، ومكننة العمل البلدي، إضافة الى المشاريع الضخمة كموضوع التخلص من النفايات نهائيا عبر التفكك الحراري، ومشروع الكنس والجمع الجديد وقد أنجز دفتر الشروط الخاص به وستنطلق المناقصة المخصصة لهذا المشروع خلال الشهر الحالي، إضافة الى المشروع المتعلق بحل أزمة الكهرباء في مدينة بيروت والعمل المتواصل لتأمين الكهرباء في العاصمة 24 على24 ساعة”.

وتابع: “ورغم إننا تأخرنا بإعلان الانجازات التي قام بها المجلس البلدي والصعوبات التي واجهناها وسيكون لنا إطلالة في 23 من الشهر الجاري للإعلان بشكل مفصل على ما قمنا به والأعمال المنوي تنفيذها والمخططات الموجودة لدى المجلس البلدي، وكما وعدنا سيكون هناك شفافية بما قمنا به”.

من جهة ثانية، تلقى الرئيس الحريري برقيتي تهنئة من الرئيس الجزائري عبد العزيز بو تفليقة ومن رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم لمناسبة تشكيل الحكومة والعام الجديد.