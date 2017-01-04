تبّانة وتبّانة!

درب التبانة The Milky Way هي مجرّتـنا التي تتألف من أكثر من مائتي بليون من النجوم والكواكب وسُحب الغاز والغبار والنيازك والشُهب المتلألئة البرّاقة، تسبح في سحابة كونية تأخذ بألباب الناس، وتدعو إلى الدهشة والذهول، وتستأثر باهتمام العلماء والباحثين.

وباب التبانة هي تلك المنطقة الشعبية في طرابلس التي تيسّر لها أن تجمع من الفقر المُدقع والبؤس والجوع والمرض والجهل والبطالة وانعدام الخدمات على اختلافها واضمحلال البُنى التحتية، إضافة إلى مأساة استخدامها كصندوق بريد للرسائل السياسية الملغومة وساحة للإقتتال عند الطلب وحوّلها إلى جرح نازف منذ أربعين سنة، ما يؤهلها لأن تحتل بجدارة مكاناً بارزاً في كتاب غينيس للأرقام القياسية في فئة «التعتير» والحرمان!

رحمة بالناس البؤساء الطيّبين وبأطفالهم وعجائزهم .. متى نرتقي بباب التبانة إلى درب التبانة؟