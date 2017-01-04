ترجيح تورط الموساد في اغتيال رجل الأعمال اللبناني في أنغولا

كشف الرئيس اللبناني ميشال عون عن وجود معلومات ترجّح “تورط الموساد الإسرائيلي في عملية اغتيال رجل الأعمال اللبناني أمين بكري في أنغولا”.

وقال عون الأربعاء في مستهل جلسة الحكومة في جلستها الأولى بعد نيلها الثقة إن وزارة الخارجية اللبنانية تتابع الموضوع وتستكمل المعطيات.

وكان بكري قد أنهى عمله في معمل الفرش الذي يمتلكه في لاوندا بأفريقيا، واستقلّ سيارته مع صديقه وانطلق، قبل أن يهاجمه ثلاثة شبان بمسدس حربي أطلقوا النار عليه فأصابوه في رأسه، ونقل إلى المستشفى ثم فارق الحياة.

يذكر أن بكري من بلدة صير الغربية في جنوب لبنان وسافر للعمل في أفريقيا منذ 37 عاماً. وكانت تقارير صحفية تحدثت في البداية عن تعرض بكري لعملية سرقة.

وينشط الموساد الإسرائيلي في عدد كبير من البلدان الأفريقية وتمّ توجيه أصابع الاتهام له في حوادث عديدة في السابق.