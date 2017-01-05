ابراهيم لاهالي العسكريين: جهودنا جدية

زار المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم، الى خيمة اهالي العسكريين في رياض الصلح، وقال بعد لقائه اهالي العسكريين المختطفين لدى “داعش”: “زيارتي الآن هي للمعايدة بالاعياد، ونأمل ان نشهد تطورا في الوقت القريب يعطي خواتيم سعيدة لهذا الملف”.

وتمنى ابراهيم “ان يكون عيد اهالي العسكريين قريبا، وهو عيد تحرير ابنائهم المختطفين، وقال:”ان الجهود التي تبذل في هذا الملف هي جهود جدية”.

يوسف

اما والد أحد العسكريين المختطفين حسين يوسف، رد على اللواء ابراهيم، شاكرا له الزيارة وتعاطفه مع قضيتهم ومتابعته الحثيثة والدقيقة لها، مقدرا له الجهود والاتصالات التي يقوم بها من أجل الوصول الى نهاية سعيدة لقضيتنا، وقال:” نحن لن نقبل ان يدخل أحد على خط هذه القضية، لاننا وكلناك بملفنا وانت خير من يمثلنا.

ورد ابراهيم ممازحا: وكالتي، هي وكالة غير قابلة للعزل، وحتى لو طلبتم مني الاعتزال، فانا لم ولن أتنازل عن هذه القضية، لانها قضيتي كما قضية كل اللبنانيين”