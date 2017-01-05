الوفاء للمقاومة: لا اصلاح نوعي بلا نسبية

تلا النائب في كتلة “الوفاء للمقاومة” حسن فضل الله بيان الكتلة عقب اجتماعها الاسبوعي، داعياً الحكومة بإسم الكتلة الى “متابعة موضوع اغتيال المغترب اللبناني أمين بكري وايلاء الاغتراب الاهمية المطلوبة”.

وقال فضل الله: “تأمل الكتلة ان تستند قرارات مجلس الوزراء الجديدة الى المعايير الدستورية بعيداً عن الاستنسابية”، مرحباً بـ”بقرار الحكومة توسيع ملاك الدفاع المدني وتثبيت المتطوعين فيه وانصاف المستحقين”.

كما وجه أحر التعازي لضحايا العمل الارهابي في اسطنبول، داعياً “لتضافر الجهود في لبنان لمحاربة الارهاب على اختلاف منابعه التكفيرية والاسرائيلية”.

ورأى أن “اقرار الحكومة مرسومين من اصل رزمة متكاملة من المراسيم المتعلقة بملف النفط هي بداية مشجعة لجميع المهتمين بهذا القطاع وهذا يستوجب المتابعة الدقيقة لكل ما يتطلبه من مشاريع قوانين”.

وشدد على أن “الاصلاح النوعي المأمول لا يتحقق الا عبر اعتماد قانون انتخابي يحقق المناصفة ويعتمد النسبية الكاملة على أن يكون لبنان دائرة واحدة او دوائر كبرى”، لافتاً إلى أن “كل الصيغ الاخرى التي يجري البحث فيها لن تحقق تمثيلا حقيقياً ونخشى التذرع بالوقت لاجراء الانتخابات وفق قانون الستين الذي يقطع الطريق امام الاصلاح”.

ودعت الكتلة القضاء “للاسراع في ملف الانترنت غير الشرعي خصوصا بعد مضي عشرة اشهر على كشف هذه الفضيحة من قبل لجنة الاتصالات”.