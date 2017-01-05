بري استقبل وزيري البيئة والدولة لشؤون مجلس النواب

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري، بعد ظهر اليوم في عين التينة، رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي الوزير علي قانصو وعرض معه للاوضاع الراهنة.

وقال قانصوه بعد اللقاء: “تناولت مع دولة الرئيس اجواء جلسة مجلس الوزراء حيث ابدى دولته ارتياحه لنتائج الجلسة بصورة عامة، وخصوصا لجهة اقرار مرسومي النفط”، مؤكدا “ضرورة متابعة هذا المسار بما يتصل بالمناقصات والتنقيب عن النفط وغيرها. ونوه بتوجه الحكومة في اعطاء الاولوية الى البلوكات القريبة من الحدود مع فلسطين المحتلة من اجل التصدي للمطامع الاسرائيلية ووضع حد لها”.

اضاف: “كما تطرقنا الى قانون الانتخابات الذي نأمل ان يتكثف العمل من اجل انجازه في اقرب وقت وعدم المماطلة، وافساح المجال للبعض بالابقاء على قانون الستين كأمر واقع. وجرى التأكيد ان الصيغة الامثل للقانون الجديد يجب ان تكون النسبية التي تحقق التمثيل الصحيح وتساهم في تجديد الحياة السياسية”.

كما استقبل بري وزير البيئة طارق الخطيب وعرض معه للوضع العام وشؤون الوزارة.

وكان استقبل ظهرا السفير جورج خوري.