جنبلاط يسأل:ما العمل

غرّد رئيس “اللقاء الديمقراطي” النائب وليد جنبلاط عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” قائلاً: “بعد جلسة الامس ما العمل؟ ان خيبة الامل كبيرة لكن ممنوع الاستسلام”.