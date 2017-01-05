سلهب : الأسلوب الذي اتبع في جلسة مجلس الوزراء منتج وسيكون مفيدًا للشعب اللبناني

شدّد النائب سليم سلهب على أن المنحى الذي اتخذ في جلسة الحكومة كمنحى أولي يعطي فكرة إيجابية عنها وعن كيفية تعاطيها في المستقبل مع باقي الأمور”، مشيراً إلى ان الأسلوب الذي اتبع بالأمس منتج وسيكون مفيدًا للشعب اللبناني.

وفي حديث لـ”صوت لبنان (93.3)”، لفت إلى أنه “على الدولة بالبداية ملء الشواغر في الادارات العامة قبل اتخاذ القرارات باقالة من التسقت أسماؤهم بالفساد وترك الهيئات الرقابية تقوم بعملها في تحديد الفاسد.

وأشار الى أن “المطلوب اليوم هو التعاطي بشفافية في الملفات المالية وفي ملف النفط لتستفيد منه الأجيال المقبلة.

أما عن قانون الانتخابات، فأوضح سلهب أن غالبية الأفرقاء السياسيين متفقين على مبدأ النسبية ويبقى فقط الاتفاق على كيفية تطبيقه مؤكداً عدم الابقاء على قانون الستين