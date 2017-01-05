في لقاءين مع «المنار» و«فرانس 24» سلام ينتقد لامبالاة الدولة وتجاهل المصارف للأزمة التي تُهدّد الصحف اللبنانية والعاملين فيها

أزمة الصحافة اللبنانية، وتوقف الزميلة «السفير» كانا محور لقاءين تلفزيونيين لرئيس تحرير «اللواء» صلاح سلام مع تلفزيون «المنار» و«فرانس 24»، أمس، حيث تطرق الحوار إلى الظروف والعوامل التي تحيط بالواقع المتعثر للصحافة الورقية في لبنان.

أشار سلام إلى الأسباب المباشرة وغير المباشرة التي اوصلت الصحافة اللبنانية إلى الأزمة الراهنة، وفي مقدمتها فقدان مكانتها كصحافة العرب، كما كانت في الستينيات والسبعينيات والثمانينات من القرن الماضي، بعد ظهور الصحافة الوطنية والمحلية في دول مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب تراجع حجم الإعلانات والمبيعات في لبنان بسبب حالة عدم الاستقرار السياسي، المستمرة منذ اغتيال الرئيس رفيق الحريري، وخسارة الأسواق العربية.

وانتقد رئيس تحرير «اللواء» اللامبالاة المستمرة من قبل الدولة بالقطاع الصحافي، وغيابها عن تقديم أية مساعدة أو دعم للمؤسسات الصحفية، كما انتقد تجاهل القطاعات الاقتصادية وفي مقدمتها القطاع المصرفي لمسؤولياته في دعم الصحافة الوطنية، والحفاظ على ما تمثله كواجهة حضارية للبلد، وما تجسده كذاكرة للوطن.

واستشهد سلام بما تتلقاه الصحف في الدول العربية والأجنبية من مساعدات رسمية، وما تقدمه المؤسسات الانتاجية ورجال الأعمال من دعم لكبريات الصحف العالمية، مثل «الفيغارو» في باريس، و«التايمز» في لندن و«الهيرالد تريبيون» في أميركا، و«الفانيننشال تايمز» في بريطانيا.

وذكر سلام ان الآلاف من العاملين في المؤسسات الإعلامية معرضون للتشرد والبطالة مع عائلاتهم، في حال استمرت الأزمة التي تُهدّد القطاع الإعلامي، وتوقف المزيد من الصحف.