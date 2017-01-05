مجهولون كتبوا كلمة “عون” واسم “الدولة الإسلامية” في صيدا

صيدا – مكتب “اللـواء”:

استفاقت صيدا أمس على كتابات لمجهولين كتبوا كلمة “عون” باللون الأحمر على الإسفلت بالقرب من أفران الحياة في منطقة الحسبة عند مدخل صيدا الجنوبي، وأيضاً عبارة “الدولة الإسلامية باقية” على جدار ثانوية الدكتور نزيه البزري الرسمية في صيدا.

وفتحت القوى الأمنية تحقيقاً بالحادث، وتجري مراجعة كاميرات المراقبة المنصوبة في المنطقة لتحديد هوية الفاعلين.

وأكدت مصادر صيداوية أن “أي إساءة لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون هي عمل مدان ومرفوض من الجميع”، واصفة “هذا العمل بالصبياني والتافه”، مستغربة “انتشار ظاهرة كتابة شعارات غريبة مثل عبارة “الدولة الإسلامية باقية” على جدار ثانوية الدكتور نزيه البزري الرسمية في المدينة.