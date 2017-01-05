نهاية اسبوع عاصفة وثلوج وبردٌ قطبي…”انطونيو” ضيف بارد جدا!

تتكوّن منطقة من الضغط الجوّي المنخفض فوق اليونان وتتوسع تدريجياً، لتشمل وسط البحر المتوسط وبحر كريت وبلغاريا ورومانيا، وسوف تساهم في تشكل منخفض جوّي كبير الحجم نتيجة الكتلة الرطبة الباردة المتجهة من شمال اوروبا. وبحسب خطوط الضغط الجوّي، سوف تصل قيمة الضغط المنخفض الى 1004hpa فوق اليونان وتأخذ طريقها نحو قبرص اعتبارا من صباح السبت لتتراجع قيم الضغط فوق لبنان فتكون الأجواء مهيّأة لهبوب رياح عاصفة تصل الى 85 كلم في الساعة، صباح الأحد،

بالمقابل، يستقر الضغط المرتفع فوق شبه الجزيرة العربية 1027hpa، حتى مساء السبت، لذلك يشهد لبنان تدفقا لرياح جنوبية شرقية وشرقية نحو البقاع وعكار. يتراجع الضغط المرتفع مساء السبت فوق العراق وشبه الجزيرة العربية الى 1014hpa، الأمر الذي لن يعيق تقدم المنخفض المزمع ان يضرب لبنان من جهة الشرق.

أمّا من ناحية مصر، يستقر الضغط المرتفع فوق مصر وليبيا 1022hpa الأمر الذي سيساهم بتدفق الرياح الجنوبية الغربية نحو السواحل الفلسطينية واللبنانية وزيادة سرعتها.

إذًا، تتمركز منطقة من الضغط الجوّي المنخفض فوق اليونان، سوف تتمدد نحو تركيا وقبرص ولبنان سيتشكل فيها منخفض جوّي يتحول الى عاصفة ثلجية في اليونان وقبرص وبلغاريا ورومانيا بسبب الهجوم القطبي نحو البلدان الجنوبية، يتمدد يوم الأحد نحو لبنان حاملاً معه الامطار الغزيرة والعواصف رعدية والثلوج، من المنتظر ان تعطي تراكمات جيدة من ارتفاع 1200 متر وما فوق.

امّا طقس الجمعة: فمشمس قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة بسبب تدفق الرياح الجنوبية الشرقية.

*الحرارة على الساحل: 20 درجة نهاراً و14 ليلاً

*الحرارة على الجبال 1200 متر: 12 نهاراً و5 ليلاً

*الحرارة في البقاع: 14 نهاراً و4 درجات ليلاً

*الضغط الجوي 1023hpa

*الرطوبة: بين 25 و40%

*الرياح: جنوبية غربية ساحلاً 35 كلم في الساعة

جنوبية شرقية بقاعاً، 20 كلم في الساعة

شرقية في الشمال 35 كلم في الساعة.

يشهد لبنان يوم الاثنين تراجعاً ملحوظاً بدرجات الحرارة وتتساقط الثلوج على الجبال التي تعلو 900 متر، وقد يتدنى اذا اشتدت برودة الكتلة القطبية.