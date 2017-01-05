وزيرة الدولة النمسوية للادارة العامة في بيروت لتفقد نازحين وكتيبة بلادها

وزيرة الدولة النمسوية للادارة العامة منى الدزدار وصلت الى بيروت عن طريق عمان، في زيارة غير رسمية للبنان، تتفقد خلالها مراكز النازحين السوريين في اقليم الخروب وصور والكتيبة النمسوية العاملة في اطار قوات اليونيفيل في جنوب لبنان. وكان في استقبالها في المطار سفيرة النمسا ماريان ويربا.