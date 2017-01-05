وفد ديبلوماسي مغربي يزور مكاتب «اللـواء»

استقبل رئيس تحرير «اللواء» الزميل صلاح سلام في مكاتب دار «اللواء» في بيروت وفداً دبلوماسياً مغربياً قوامه الوزير المستشار في سفارة المملكة المغربية في بيروت محمّد سعيّدي ترافقه المستشارة خديجة بن عيسى.

وجرى بحث في الأوضاع العربية، خاصة في المغرب، في ظل الإصلاحات الدستورية والسياسة الحكيمة التي انتهجها الملك محمّد السادس ووفرت الأمن والاستقرار في المملكة، في ظل نظام التعددية واستيعاب الأحزاب الاشتراكية والإسلامية تحت سقف النظام.

وعرض الوزير سعيّدي آخر تطورات قضية الصحراء، وما جرى من أحداث في «أكاديم – إزيك»، وإحالة المتهمين بالمجزرة ضد رجال الشرطة إلى محكمة جزائية، بعد أن نقل ملفاتهم من المحكمة العسكرية.