الراعي بعد الاجتماع السنوي لمجلس ادارة رابطة قنوبين: نأمل ان نحقق من خلالكم نشر تراثنا الفريد وتعميمه ثقافة معاصرة

ترأس البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الاجتماع السنوي لمجلس إدارة رابطة قنوبين للرسالة والتراث، في حضور رئيس الرابطة نوفل الشدراوي وأعضاء المجلس.

وتمت مناقشة التقرير الاداري السنوي الذي عرض لما تحقق خلال سنة، وأقر برنامج السنة المقبلة. وتضمن التقرير توسيع الجهاز البشري العامل في رابطة قنوبين، وتعزيز مكتبي الرابطة في الكرسي البطريركي في الديمان وفي المجمع البطريركي زوق مصبح، والايام الروحية الثقافية التي استضافت خلالها الرابطة هيئات وجماعات مكرسة وعلمانية لبنانية وأجنبية، ومواثيق الشراكة والتعاون الموقعة مع عدد من الهيئات والمؤسسات المهتمة وأبرشيات بلدان الانتشار، ومتابعة تنفيذ برنامج جمع وفهرسة وتحقيق أوراق بطاركة قنوبين، واصدارات “الوادي المقدس والجوار في الحرب العالمية الاولى” بأربعة كتب، و”ألوان قنوبين” بسبع لغات، و”دروب القديسين الى قنوبين” بست لغات، وخرائط الدروب، والجزء الثالث والاخير من مغاور الوادي المقدس بست لغات، و”الوادي المقدس في حياة وكتابات الدويهي”، و”حسابات دير سيدة قنوبين في عهد الدويهي”، و”المجموعة الثانية من مساعدات البطريرك الحويك في الحرب العالمية الأولى” و”الديمان عليّة قنوبين”، و”دير سيدة قنوبين” مع فيلم وثائقي عن الدير ودوره التاريخي، و”الجذور”.

كما تناول تماثيل البطاركة لهذه السنة: سركيس ويوسف الرزي وموسى العكاري، ومعرض الوادي المقدس المتجول ، وافتتاح مبنى المعرض صيف 2017، ومبنى متحف الوادي المقدس. وأشغال توسيع مسرح الوادي المقدس والمسابقة السنوية الاولى بين طلاب المدارس الكاثوليكية المتضمنة 300 سؤال قصير حول تراث الوادي . وسمبوزيوم الوادي المقدس وقد تحققت منه محطة مار مارون وبوشر العمل بتحقيق محطة مار يوحنا مارون، والعمل لاقامة اول سمبوزيوم متعلق بتراث الكنيسة المارونية، في النصف الاول من تموز 2017 .وعرض التقرير العناية بحديقة البطاركة بالتعاون مع منظمة “الفاو” ووزارتي الزراعة والطاقة والمياه.

ولجهة ترميم الكنائس والاديرة ضمن أملاك البطريركية في وادي قنوبين، تمت دراسة ترميم وتأهيل ديري مار يوحنا أبون، وسيدة الكرم، وفور صدور التراخيص اللازمة من المديرية العامة للآثار بالامكان المباشرة بالاشغال. ودراسة تأهيل طريق المشاة المنحدرة من حديقة البطاركة الى دير سيدة قنوبين، واقامة محطات استراحة عليها. وفي مكتبة الوادي المقدس بوشر بترميم مجموعة من الكتب القديمة القيمة ، وأعد برنامج مكننة سجلات رعايا الوادي المقدس والجوار.

وأشار التقرير الى الأبنية الجديدة في حديقة البطاركة التي بوشر ببنائها لتدشن الصيف المقبل وهي: مبنى سكن رهبان جماعة Mission De Vie ، مركز رعاية العجزة والمسنين، المشغل الحرفي ومبنى الاعلام الموارنة.

كما، تضمن التقرير شؤونا نظامية تتعلق بشروط الانتساب وبدل الاشتراك السنوي للافراد وللمؤسسات، وشؤون الموارد المالية تحقيقا للموازنة السنوية الموضوعة.

وأرفق التقرير الاداري ببيان الحركة المالية لسنة مضت، وبأسماء المتبرعين لتحقيق البرامج المطروحة.

الراعي

بعد عرض التقريرين تحدث الراعي مقدرا جهود رابطة قنوبين البطريركية والتضحيات المعنوية والمادية التي يقدمها القيمون عليها وأصدقاؤها من الداعمين. وقال: “بعمل رابطة قنوبين المقدر بات لنا انتاج ثقافي يسهم اسهاما كبيرا في عملية نقل التراث الروحي والوطني من لبنان الى بلدان الانتشار. وفيما نقدر هذه الانجازات التي تتحقق بالاصدارات الكتابية وبأعمال التأهيل والترميم للطرق وللأديرة والمزارات وبتشييد الأبنية الجديدة، نأمل في ان نحقق من خلال رابطة قنوبين نشر تراثنا الفريد وتعميمه ثقافة معاصرة معيوشة. ونشكر جميع المساهمين في هذه المسيرة المحورية من اهتمامات كنيستنا”.