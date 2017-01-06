نشرة الطقس وفق الأرصاد الجوية

أوردت “مصلحة الأرصاد الجوية” نشرة الطقس المسائية وجاء فيها أن “طقساً مستقرّاً يسيطر على الحوض الشرقيّ للمتوسّط، يتأثّر بشكلٍ تدريجيّ بدءاً من بعد ظهر يوم السّبت بمنخفض جوي (RHEND) مصحوب بكتل هوائيّة باردة يبلغ ذروته ليل الأحد/الإثنين.

الطقس المتوقّع في لبنان:

السّبت: قليل الغيوم إلى غائم جزئيّاً مع انخفاض محدود بدرجات الحرارة ورياح ناشطة نهاراً تقارب(60 كلم/س) خلال اللّيل يرتفع معها موج البحر ل (3 أمتار).

الأحد: غائم جزئياً إلى غائم مع اشتداد سرعة الرياح (80 كلم/س، و90كلم/س في الشّمال) يرتفع معها موج البحر ل (4أمتار) وأمطارمن حينٍ لآخر تشتدّ غزارتها خلال اللّيل وتكون مصحوبة بعواصف رعديّة، كما يبدأ تساقط الثلوج على ارتفاع 1500 م وما فوق ويتدنّى مع انخفاض درجات الحرارة ليلامس 1100م ليلاً.

الإثنين: غائم وممطر بغزارة أحياناً مع عواصف رعدية ورياح ناشطة وانخفاض اضافي بدرجات الحرارة، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1100م وما فوق نهاراً ويتدنى الى 900 متر ليلاً .