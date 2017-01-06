بدر ونوس في ذمة الله

غيب الموت النائب في كتلة المستقبل بدر ونوس بعد صراع مع المرض. سيتم تشييعه بعد صلاة العصر في قرية ضهور الهوى في الكورة على ان تتقبل العائلة التعازي يومي الثاني والثالث في جامع الشكر في الميناء.

نبذة

ولد ونوس في التبانة – طرابلس العام 1941، متزوج وله ولدان بسام ورنا. تخرج من دار التربية والتعليم الاسلامية، حاز على دراسات عليا في الحقوق وفي القانون التجاري.

مثل شركات عدة في الخارج وعمل موظفا في وزارة العدل كمساعد قضائي ثم انتقل الى المحاماة، حيث تبنى قضية الفلاحين في عكار العام 1970.

اسس جمعية طلائع النور، وتولى رئاستها لدورتين متتاليتين. تراس المجلس الاسلامي العلوي وترشح للانتخابات النيابية في العام 2005 على لائحة “المصالحة والاصلاح”، فاز عن المقعد العلوي في طرابلس، واعيد انتخابه نائبا في 2009 وكان مقرر لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه وعضو في لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين ولجنة التكنولوجيا والمعلومات.