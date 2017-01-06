قداديس عيد الدنح في مرجعيون‎

قداديس وصلوات في جديدة مرجعيون لمناسبة عيد الدنح

احتفلت الطوائف المسيحية بعيد الدنح واقيمت القداديس في مختلف الكنائس والقيت عظات ركزت على معاني العيد ودعت الى المحبة والالفة والتسامح .

ففي كنيسة السيدة في جديدة مرجعيون ترأس خادم رعية البلدة للطائفة المارونية الخوري حنا قداس الدنح بمشاركة حشد من ابناء البلدة والجوار.

وبعد الانجيل المقدس القى الخوري حنا كلمة من وحي المناسبة عايد فيها اهالي البلدة وسكان المنطقة متمنيا السلام والمحبة والالفة بين ابناء القرى.

وفي الختام بارك المحتفلين بنثر الماء المقدس فوق رؤوسهم.

وفي كاتدرائية القديس بطرس للروم الكاثوليك ترأس المطران جاورجيوس حداد قداس الدنح بحضور ابناء البلدة.

والقى كلمة بعد الانجيل المقدس هنأ فيها المؤمنين بالاعياد المباركة وتمنى السعادة والفرح للجميع.