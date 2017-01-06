لقاء الجمهورية: المعايير الدولية ضرورة نفطية والنسبية ضمانة الجميع

أكد “لقاء الجمهورية” خلال اجتماعه الدوري برئاسة الرئيس ميشال سليمان “أهمية إعطاء اللبنانيين جرعة أمل حقيقية بالتغيير، من خلال إقرار الاستراتيجية الدفاعية واعتماد النسبية الكاملة الضامنة للجميع وغير المشوهة بإسقاطات هجينة ترفع منسوب الإبقاء على القانون الحالي، ما يحبط الآمال المعقودة بعد عودة المؤسسات إلى طبيعتها الدستورية”.

وشدد “اللقاء” على “أهمية الزيارة الرئاسية إلى المملكة العربية السعودية، وهي المقدمة الطبيعية لعودة العلاقات اللبنانية العربية إلى سابق عهدها بعد طول فراغ، والطريق الأمثل لإعادة إحياء الهبة الاستثنائية لتسليح الجيش اللبناني بعد تصحيح علاقة لبنان التاريخية بالمملكة”.

وحذر من “مخاطر الاتكال على الثروة النفطية لتغطية الدين العام بدلا من مكافحة الفساد والحد من الهدر والعمل على خلق المناخات الملائمة لبناء الاقتصاد المنتج”، لافتا جميع القوى إلى “ضرورة اعتماد الشفافية والمعايير الدولية في الاتفاقات النفطية لتعزيز ثقة الشباب اللبناني واملهم بمستقبل أفضل”.

ودعا إلى “ضرورة التقيد بآلية التعيينات وفقا للمعايير بعيدا من المحسوبيات والمحاصصة، وتحسين الشروط والضوابط لضمان حسن اختيار الشخص المناسب للموقع المناسب”.