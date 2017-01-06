مراد: لرفع الغبن السياسي عن الطائفة السريانية

طالب رئيس حزب الاتحاد السرياني العالمي إبراهيم مراد، في بيان قبل مغادرته فجر اليوم لبنان إلى أوروبا، “الكتل النيابية عامة والمسيحية خاصة، وعلى رأسهم رئيس حزب “القوات اللبنانية” الدكتور سمير جعجع ورئيس حزب “الكتائب اللبنانية” النائب سامي الجميل، الذي كان تقدم سابقا بمشروع قانون ينصف السريان بنائبين، وخص رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون في مطلبه والذي تعهد بأن يكون عهده عهد إنصاف الجميع ولاسيما السريان”.

كما طالب “بتنفيذ هذه الوعود من خلال رفع الغبن السياسي في مجلسي النواب والوزراء والإدارات العامة”. واعتبر أن “التوافق على قانون انتخابي جديد يجب أن يكون عادلا يمثل طموحات شرائح المجتمع اللبناني كافة لايصال من يعبر عن ارادة الشعب وتطلعاته بعيدا عن المحاصصة والمحادل”، مذكرا الجميع وخصوصا “حلفاء النضال بوعودهم السابقة والتزاماتهم تجاه السريان في لبنان الذين لا يزالون مهمشين في القانون اللبناني رغم تقديمهم أغلى الأثمان، وبكل فخر، من أجل الحرية والديمقراطية في لبنان والمنطقة”.

واعتبر أن “أي قانون انتخابي جديد لا يحقق العدالة والمساواة والشراكة الحقيقية ولا يعطي السريان حقهم يدفعنا الى التأكيد أن نظام لبنان وأحزابه الذين يتغنون بالديمقراطية والعدالة ليسوا إلا نسخة عن الأنظمة الديكتاتورية الإلغائية”.

وختم: “من يريد العدالة والحرية للشعوب المحيطة بنا، يجب عليه تحقيق العدالة الكاملة اولا لأبناء مجتمعه وبلده”.