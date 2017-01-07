“ابو البراء” في قبضة الجيش

محمّد جابر

أفادت “الوكالة الوطنية للإعلام”، أن الجيش ألقى القبض على أحد عناصر تنظيم “داعش” المدعو جهاد نوح والملقب “أبو البراء”، في وادي عطا في عرسال

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