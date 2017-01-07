اطلاق نار على احد مرافقي الوزير كبارة

أقدم أحد عناصر الدرك على إطلاق النار على المدعو ح.ن أحد مرافقي الوزير كبارة، على خلفية إشكال فردي سابق وتم نقله الى مشفى الاسلامي الخيري، ما أدى الى تدخل الجيش وملاحقة مطلق النار الذي لاذ بالفرار.

وتعمل وحدات الجيش اللبناني والمعلومات على انتشار امني كثيف محيط مكتب الوزير.