السيد نصرالله عرض مع بروجردي آخر التطورات السياسية

استقبل الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، السيد علاء الدين بروجردي رئيس لجنة الأمن والخارجية في مجلس الشورى الإسلامي في إيران، والوفد البرلماني المرافق له، وبحضور السفير الإيراني السيد فتحعلي.

حيث جرى استعراض لآخر التطورات السياسية في المنطقة.