الطقس: ماطر وغائم وبارد…واليكم التفاصيل

أصدرت مصلحة الأرصاد الجوية بالمديرية العامة للطيران المدني نشرة الطقس المسائية وجاء فيها:

الحالة العامة : منخفض جويّ (RHEND) مصحوب بكتل هوائيّة باردة، رياح قوية، أمطار وثلوج يسيطر على الحوض الشرقيّ للمتوسّط”.

الطقس المتوقّع:

الأحد: غائم جزئياً إلى غائم مع اشتداد سرعة الرياح (80 كلم/س، و90كلم/س في الشّمال) يرتفع معها موج البحر الى (4أمتار) وتساقط أمطار، تشتدّ غزارتها اعتباراً من بعد الظهر وتكون مصحوبة بعواصف رعديّة،كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1400متر وما فوق ويتدنّى مستوى تساقطها مع انخفاض درجات الحرارة لتلامس 1200م ليلاً وما دون ذلك في المناطق الداخلية.

الإثنين: غائم وممطر بغزارة أحياناً مع عواصف رعدية ورياح ناشطة (60 كلم/س) وانخفاض اضافي بدرجات الحرارة، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1100 متر وما فوق نهاراً وتلامس ال900 متر ليلاً.

الثلاثاء: غائم جزئياً مع أمطار متفرقة خلال الفترة الصباحية وارتفاع بدرجات الحرارة، تتساقط الثلوج بشكل متفرق على ارتفاع 1100 متر وما فوق، يتحسن تدريجياً خلال النهار كما نحذر من تكون طبقات من الجليد على الطرقات الجبلية خلال الليل.

الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة سرعتها بين 25 و60 كلم/س وتشتدّ أحياناً لتصل الى 85 كلم/ساعة.